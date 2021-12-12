Откажитесь от совершенства и будьте терпимее к себе: как переосмыслить уборку дома и сделать ее приятной

По мере приближения Нового года состояние дома оказывает еще большее влияние на нашу психику: стресс, вызванный предновогодней уборкой, уже ощущается, давление возрастает. Уже сейчас стоит обдумать пять предложений, которые помогут сделать домашние дела без лишних усилий.

Новый взгляд на рутинные вещи

Многие хозяйки не могут расслабиться и спокойно посидеть под елкой, провести время с семьей, пока не наведут порядок. Концепция у всех разная, но в большинстве случаев присутствуют нереалистичные ожидания относительно того, каким должен быть наш дом в данный момент и в праздничные дни. Так что еще не поздно переосмыслить философию уборки.

Удалите фразу «работа по дому» из своего лексикона

Когда мы выгуливаем собаку или даем ей поесть, вместо того чтобы говорить, что мы работаем, лучше сказать, что мы заботимся о своем питомце. Если есть задачи, которые никогда не сможем решить, лучше постараться думать о них как о возможности позаботиться о себе.

Не надо смотреть на это как на список дел. Этот простой сдвиг в подходе создает внутреннюю мотивацию, которая помогает нам легче выполнять определенные задачи.

Не думайте, что устраняете беспорядок

Многие люди считают, что грязную комнату нужно убирать, потому что она должна быть чистой, не думая, почему именно. Раскладывание вещей имеет ту же функцию и цель: мы знаем, где их найти в следующий раз, когда будем искать. Убирайте комнату не потому, что в ней беспорядок, а потому, что вы достигли точки, когда она больше не может нормально функционировать.

Переосмыслите свои цели

Например, если ваша цель – убрать комнату, трудно сказать, когда она будет реализована. Например, уборка кухни может начаться с мытья посуды, протирания столешницы, но не окончится даже после нескольких часов мытья разделочных досок или холодильника.

При мысли о масштабе задачи наше настроение ухудшается, и мы не справляемся.

Правило 15 минут в день

Уборка – это не совсем то, о чем люди мечтают в выходные, но большинство из нас проводит за этим занятием все субботнее утро. Хорошая новость в том, что можно решить проблему, поставив конкретную цель. Часто приходится слышать фразу: «Кручусь целый день на кухне».

Оставаться на кухне – значит, например, мыть посуду, убирать стойку, выносить мусор и готовить завтрак на следующее утро. Если составить конкретный перечень работ, можно справиться с ними всего за 15 минут. Главное – без экспромтов.

Откажитесь от совершенства

Когда дело доходит до уборки, мы должны научиться отказываться от перфекционизма ради собственного психического здоровья. Этот сдвиг в отношении помогает признать, что у нас есть границы, и учит разумно строить ожидания от себя и своего дома. Это, безусловно, полезно и для нашего психического благополучия.

Быть более терпимыми к себе

Причин, по которым людям сложно справляться с повседневными делами, может быть множество. Когда психологи работают с человеком, который считает себя ленивым, они обычно находят не плохую черту личности, а, скорее, функциональный барьер – психическое или физическое заболевание, необычные особенности нервной системы или слишком большой стресс в повседневной жизни.