Британцы отказались верить в «намерение Путина начать войну»

Читатели Daily Express резко раскритиковали статью об инциденте в Керченском проливе с участием украинского военного корабля, согласно которой автор Люк Хоукер посчитал, что президент РФ Владимир Путин «использовал эту ситуацию, чтобы запустить обратный отсчет до войны».

Пользователей возмутила такая точка зрения. «Еще одна сенсационная статья DE, едва ли стоящая чтения!» – передает РИА «Новости» комментарий treadwell42.

Другой читатель возмутился: «Еще один мусор, как насчет взвешенного анализа по серьезной теме?». Еще один назвал статью «очередным лживым посылом от СМИ». «Это теперь так предсказуемо», – отметил magsmoo.

По мнению комментаторов, РФ не станет проявлять агрессию. «Путин – юрист. Он не станет нарушать международное право, он подождет, пока это не сделают украинцы, и затем ответит», – высказался один из пользователей. «Если война начнется, я засужу DE за ее провоцирование», – согласился Fastjet1.

Напомним, корабль управления «Донбасс» ВМС Украины двигался в сторону Керченского пролива и не выполнял требования изменить курс. Заявок в соответствии с законом на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было. Украинское судно предупредили о необходимости соблюдать закон, позже был получен ответ, что следовать через Керченский пролив корабль не планирует.

Инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе лишний раз показывает потенциальные вред и опасность таких провокационных действий, любая незначительная провокация может привести к серьезным последствиям, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Провокация украинской стороны была не единичной, это целый комплекс провокативных действий, которые осуществляются вокруг российских границ, в свою очередь указала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Корабль развернулся в 23:12, а за 13 минут до этого в Киеве завершились телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом. В ходе разговора глава Белого дома ознакомил своего визави с содержанием недавней беседы с Владимиром Путиным, значительная часть которой была посвящена именно украинскому вопросу. Байден также пообещал предоставить Украине помощь «в случае агрессивных действий РФ», а также подчеркнул, что решение о вступлении Украины в НАТО – сугубо решение украинского народа и Североатлантического альянса.