 

Глава МВД Украины потребовал уволить зама за скандал в зоне силовой операции в ДНР

12.12.2021, 4:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выдвинул требование отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили и начать проверку в связи со скандалом на линии соприкосновения.

«На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Гогилашвили от занимаемой должности, в связи с чем подписал соответствующее представление в кабинет министров», – передает ТАСС со ссылкой на заявление Монастырского, опубликованное в Facebook.

По словам главы ведомства, он лично изучит все детали случившегося и примет соответствующие управленческое решение.

Ранее украинские СМИ опубликовали видео, на котором человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе конфликтует с полицией, которые потребовали от него документы для проверки.

Гогилашвили сообщил правоохранителям, что не должен терять время на блокпосте, так как он замминситра, на что получил ответ, что документы у него спрашивают по инструкции. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведение в стране референдума по вопросу Донбасса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Разумков подписал распоряжение о созыве еще одного внеочередного заседания Рады

14.02 / Главным вопросом виртуальной встречи лидеров G7 станет борьба с пандемией и доступ к вакцинам – офис Джонсона

22.10 / Путин заявил о зависимости экономики Молдавии от России

25.07 / Минобороны Турции сообщило о гибели в Сирии двух своих военных

26.10 / Lamborghini завершит производство суперкара Aventador до конца 2021 года

09.11 / Instagram намерен ввести платную подписку на эксклюзивный контент

08.10 / “Новость приятная, деньги доехали”. СБУ опубликовала записи разговоров Медведчука по делу о госизмене и пособничестве терроризму. Аудио

08.10 / Рекордное количество новых случаев COVID-19 в Украине, избран новый президент НАНУ. Главное за день

28.07 / “Очень красивое фото”. Жена Павлика показала себя в нижнем белье и боди в сетку на позднем сроке беременности

26.11 / За сутки в мире коронавирусом заразилось более 630 тыс. человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика