Мужчина надругался над ребенком пустившей его пожить семьи в Саратовской области

Ранее судимый мужчина признал вину в насильственных действиях сексуального характера над дочерью своих знакомых, информирует СУ СК по Саратовской области.

Как сообщается на сайте управления, в Ершове «семейная пара, воспитывающая двух малолетних детей, разрешила пожить в своей квартире 36-летнему знакомому». В ночь на субботу супруги направились в магазин, а детей оставили с гостем. «Оставшись с детьми наедине, мужчина совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера», – сообщили в СК.

Мать, вернувшись домой, «увидела на лице дочери кровоподтек, а также повреждения на теле». Родители вызвали полицию. Пострадавший ребенок госпитализирован. Открыто уголовное дело по «п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (иные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)».

РЕН ТВ сообщает, что пострадал годовалый ребенок.