С чем носить объемный короткий пуховик зимой: берем уроки стиля у модных блогеров

Объемный короткий пуховик – самая трендовая верхняя одежда наступившей зимы. И хотя совсем недавно он ассоциировался исключительно со спортивной модой, сегодня он стал незаменимым элементом в создании повседневных и деловых луков. Модные блогеры показывают настоящий стиль, миксуя предметы одежды и добиваясь нестандартных и свежих образов.

С черными брюками

Черный короткий пуховик и брюки такого же цвета – универсальный образ для будних дней. Этот вариант подойдет для тех, кто не засиживается на месте и всегда находится в движении. Грубые ботинки на шнуровке стали чуть ли не самой популярной обувью в этом сезоне, поэтому стоит обратить внимание на такую модную пару. Чтобы добавить акцент в образ, нужно выбрать розовую, желтую или другую яркую спортивную шапку. Если вы не привыкли выделяться, следует обратить внимание на более приглушенные, но не менее чудесные тона – бежевый, пастельный голубой, серый.

С широкими джинсами

Зима – это то время, когда хочется закутаться в пуховик-одеяло, надеть теплые штаны и ходить так до самой весны. Но есть и альтернативные варианты выглядеть очень стильно.Теплый короткий пуховик можно носить вместе с широкими джинсами и массивными зимними кроссовками – это удачная замена узким джинсам. Сумка через плечо или объемный шопер вместе с яркой шапкой расставят необходимые акценты в зимнем образе.

Со спортивными штанами

Короткие пуховики сначала носили только со спортивными вещами, поэтому где черпать вдохновение, как не в спортивных образах. Например, можно надеть короткий объемный пуховик вместе с кроссовками, джоггерами и свитшотом. При этом вовсе не нужно бежать на тренировку. В таком образе можно пойти выпить утренний кофе или устремиться на шоппинг, чтобы обновить зимний гардероб. Стилисты советуют не зацикливаться на черном цвете и выбрать для этой зимы более светлые оттенки. Например, короткий молочный пуховик, серые джоггеры и белые кроссовки – это все, что нужно для модной фотосессии на открытом воздухе. В таком наряде можно отправиться на прогулку или лепить снеговика с детьми.

С кожаными брюками

Этой осенью и зимой для кожаных вещей наступило поистине звездное время. Дизайнеры почти всех модных брендов в этом сезоне решили добавить в свои коллекции одежду из кожи, которая может быть как натуральной, так и искусственной. Последняя ничуть не уступает – она очень теплая, не боится грязи и влаги.

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Идеально будет смотреться короткий бежевый пуховик вместе с прямыми кожаными брюками и шерстяной водолазкой в цвет куртки. Важно помнить про обувь и аксессуары. Небольшая сумка на длинной цепочке и черные грубые ботинки на массивной платформе как нельзя лучше расставят акценты и сделают образ более стильным и запоминающимся. Если вы не любите в холодное время года сливаться с толпой, можно легко заменить классические брюки черного цвета на яркую модель.

С юбкой

Грубые черные ботинки, юбка миди А-силуэта и водолазка бежевого цвета идеально сочетаются с ярким коротким пуховиком. Очень важно при выборе юбки обращать внимание на более теплые зимние варианты. Хорошо остановиться на более плотном материале, длине миди, отложив юбку мини до весенних дней, и модном принте, например клетке. Также отлично подойдут плотные трикотажные модели.

Если основные цвета в образе варьируются от нейтральных до пастельных, лучше всего выбирать яркий пуховик контрастного оттенка, чтобы образ не получился скучным и однообразным.

С брюками с завышенной талией

Короткие объемные пуховики отлично сочетаются с брюками с высокой посадкой. Главное, чтобы длина куртки была ниже, чем пояс брюк. Очень эффектно смотрятся песочные брюки с прямыми широкими штанинами и завышенной талией с черным пуховиком.