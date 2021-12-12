«Пришла в храм, потому что по судьбе сломалось все»: за какие ошибки расплачивалась актриса Нина Маслова

27 ноября исполнилось 75 лет Нине Масловой. Сейчас артистка крайне редко появляется на телеэкранах, в кинематографе ей доверяют только эпизоды, и шанс напомнить о себе предоставляется лишь в программах.

Звездный час Масловой остался позади, далеко в семидесятых, когда Нина Константиновна исполнила роль в «Большой перемене», появилась в роли царицы Марфы Васильевны в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» и стала мечтой главного персонажа в киноленте «Афоня». А после этого были долгие годы, которые прошли в тумане. Почему одна из самых красивых артисток исчезла с телеэкранов и в чем винит себя она по сей день?

Кривая дорожка

Нина Константиновна выросла в Риге в хорошей семье. Когда малышке было пять лет, ее мама и папа развелись, и девочка осталась с мамой, с которой не могла нормально общаться.

Поэтому Нина Маслова старалась проводить дома как можно меньше времени, и девочку воспитала улица. В первый раз будущая актриса попробовала вино в одиннадцать лет. Учебой она почти не интересовалась и много времени проводила с друзьями, гуляя по улицам.

Естественно, при таком образе жизни грандиозных планов на жизнь у Нины Константиновны не было. После школы она за компанию со своим молодым человеком отправилась в столицу и поступила в институт гидромелиорации.

Но все Масловой твердили, что с такой внешностью надо поступать в театральный. Однажды девушка решила прислушаться к советам и испытать судьбу. Как ни странно, Маслову с первой попытки приняли в школу-студию МХАТ.

Несмотря на то что у Нины Константиновны получилось вытащить счастливый билет, она им не воспользовалась. Посиделки до утра не прекращались. Уже спустя два года ее выгнали из учебного заведения. Правда, актриса утверждала, что это произошло по другим причинам.

Звездный час

Судьба дала Нине Масловой еще шанс – очень скоро у нее получилось поступить во ВГИК. Во время обучения она стала сниматься в фильмах. А в двадцать пять лет Маслова исполнила роль, которая стала ее визиткой. Это роль Виктории Коровянской в киноленте «Большая перемена».

Семидесятые стали звездным часом Нины Константиновны. Хотя больших ролей Масловой практически не предлагали, но эпизоды с ней были запоминающимися, а киноленты, в которых она сыграла, стали классикой советского кинематографа.

Даже если героини Нины Константиновны произносили всего несколько фраз, они сразу же становились афоризмами, как, например, в фильме «Иван Васильевич меняет профессию».

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Ее Елена из тридцать восьмой квартиры, которая говорила Афоне, что у них «кран ревет, как тигр», была мечтой не только главного персонажа, но и миллионов советских кинозрителей. Маслова была идеальна – красива, мила и воспитана. По крайней мере, так Нина Константиновна выглядела на телеэкранах. А вот за кадром все было совершенно иначе.

Проблемы и ошибки

От зависимости Маслова не смогла избавиться. Практически каждый вечер актриса проводила в шумных компаниях. Иногда такие посиделки заканчивались плохо. На киносъемки эпизода в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» артистка пришла с синяком под глазом.

Кинорежиссер Леонид Гайдай даже потерял речи, а затем попросил гримеров поколдовать над «царицей». В результате в кадре Маслова выглядела идеально – ей велели поворачиваться к камере лишь одним боком и опускать голову. А после фильма «Афоня» ее кинокарьера пошла вверх.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Артистка очень много снималась, благодаря чему смогла купить квартиру в столице. Веселые компании были в доме Масловой очень часто. Так было до начала девяностых. В кино начался кризис, к тому же такой образ жизни не мог не оставить отпечаток на внешнем облике актрисы, которой было уже за сорок. Кинорежиссеры все реже стали приглашать Маслову на киносъемки, и очень скоро телефон вовсе замолчал.

Новый путь и расплата

В середине девяностых Нине Константиновне исполнилось пятьдесят лет, и она первый раз в жизни решила пройти медицинское обследование. Его результаты не радовали: по мнению докторов, актрисе оставалось жить пару месяцев. Маслова позвонила подруге и попросила, если она умрет, пусть во время прощания с ней включат песню из «Ивана Васильевича».

После этого артистка решила посетить церковь. Беседа со священником разделила ее жизнь на до и после. В одну секунду избавиться от зависимости у актрисы не получилось, но она стала выпивать крайне редко.

В начале нулевых Нина Константиновна снова стала сниматься в фильмах. Это были сериалы, благодаря которым Маслова вновь ощутила себя востребованной. Стоит отметить, что красота Масловой с годами никуда не пропала. В зрелые годы Нина Константиновна вновь расцвела.

Известно, что актриса пару раз была замужем, детей у Масловой нет. Пожалуй, это единственное, о чем она сильно жалеет. Стоит отметить, что своим одиночеством Нина Константиновна не тяготится – в настоящее время она посещает церковь, читает духовную литературу и видит в этом смысл жизни.