Эрдоган счел соцсети «угрозой демократии»

Социальные сети из символа свободы превратились в один из основных источников угрозы для демократии, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган заявил, что растет интерес к соцсетям, но при этом «увеличиваются потоки лжи и дезинформации». По его словам, данная «проблема вышла за рамки нацбезопасности отдельных государств», она приобрела характер «глобальной угрозы безопасности». В Турции руководство страны «пытается защитить граждан, особенно уязвимые слои общества, от лжи и дезинформации, не нарушая права на получение точной и беспристрастной информации», сказал он.

Как сообщил президент Турции, «на фоне роста проявлений виртуального фашизма и потоков лживой информации, демократически развитые страны, подобные Турции, должны сохранять бдительность». «Мы стремимся максимально правильно и объективно информировать людей, по возможности пресекаем потоки дезинформации и лжи», – приводит его слова РИА «Новости».

В начале декабря в Турции прошел многотысячный митинг с требованием отставки Эрдогана на фоне падения курса лиры. Эрдоган призвал граждан сохранять доверие к национальной экономике.