Американцы раскритиковали заявившего об «агрессии России» профессора

Профессор Кристофер Хартвелл опубликовал в американской прессе статью об «агрессии РФ на Украине», но читатели отреагировали резкой критикой в его адрес.

«Россия не может быть империей без Украины», – сообщил Хартвелл в статье для Wall Street Journal, добавив, что РФ в случае атаки на Украину «перестанет быть великой державой». По его мнению, «любое вооруженное вторжение в Украину подтолкнет все еще хрупкую российскую экономику к краю пропасти».

Хартвелл заявил, что Запад приносит Украину в жертву России. Он полагает, что внешняя политика РФ опасна, поэтому странам Запада следует «выступить единым фронтом» против Москвы. Хартвелл в статье допустил оскорбительные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина, передает РИА «Новости».

Читатели в ответ заявили, что «в статье довольно много ложной информации». По их мнению, «только психи могли расширить НАТО до самых границ РФ и ожидать, что никакой реакции не последует». Также подчеркивается, что ни Европа, ни Украина «не являются землей» США. Указывается, что США и НАТО «никогда не вступят в ядерную войну с Россией ради Украины».

«Сила РФ <…> заключена в жителях сельской местности. У русских есть несколько важных установок. Во-первых, они никогда не ждут счастливого конца – попробуйте задуматься над этим. Во-вторых – они гордые патриоты, они будут защищать свою родину до конца в таких условиях, которые мы даже представить себе не можем», – сообщил один из комментаторов.

Напомним, Вашингтон утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». РФ неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.