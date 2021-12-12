 

Гинцбург назвал срок проверки эффективности «Спутника V» против «омикрона»

12.12.2021, 3:56, Новости дня
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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, сколько приблизительно потребуется времени для того, чтобы проверить эффективность российской вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон».

Гинцбург полагает, что «10 дней хватит», передает РИА «Новости».

Напомним, в России были выявлены случаи заражения штаммом «омикрон» у пациентов, прибывших из ЮАР. 10 декабря сообщалось, что выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран. Гинцбург сообщил, что болезнь у них проходит в легкой форме, пациенты были вакцинированы.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)



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