Мнение: Битва за Ост-Индию. Разгром ABDACOM

Отличный исторический цикл, который достаточно подробно освещает историю разгрома военно-морских сил союзников японцами в начале 1942 года в Голландской Ост-Индии, в целой серии морских сражений, которые закончились практически полным уничтожением кораблей США, Британии, Голландии и Австралии, кроме тех, которым посчастливилось убежать. Среди погибших кораблей был и британский крейсер "Эксетер", который в конце 1940 года участвовал в бою с немецким карманным линкором "Адмирал Граф Шпее".

Битва за Ост-Индию.

Сегодняшний рассказ будет не о каком-то отдельном корабле, а о том, с чего начинался война на Тихом океане. У меня уже были видео, связанные с потоплением британского соединения Z в первые дни войны, и сегодня будет некое продолжение того, что же там было в планах у Японии. В умах многих людей сложилось так, что война на Тихом океане это противостояние Японии и США. И так она в общем и было, но только частично, потому что изначально японские планы включали в первую очередь вторжение в голландскую Ост-Индию. Сегодня посмотрим, что же там было такого важного, зачем это нужно было Японии, какие у неё были планы, что ей противостояло, какие силы выделила сама Япония, и то, в чём была причина её успеха.

Адмиралы против адмиралов. Создание ABDACOM.

Союзники на Дальнем Востоке не сумели создать организованной структуры по защите до начала войны. Против них японцами были брошены лучшие силы, как в плане кораблей, так и в плане командования. Почти все видные адмиралы флота Японии участвовали в операции по захвату голландской Ост-Индии. Со стороны союзников только через два месяца после начала войны было принято решение о формирование ABDA command – объединенного командования американскими, британскими, голландскими и австралийскими вооружёнными силами. В чем была его проблема и почему оно не справилось со своими задачами?

Бой у Баликпапана.

Битва у Баликпапана стала первым морским сражением в рамках захвата японцами союзных колоний в Ост-Индии. Она же стала первой и последней победой союзников над флотом Японии в этой кампании.

Битва за Бали. Бой в проливе Бадунг.

Битва за остров Бали стала второй крупной морской битвой между союзными силами и японскими десантными кораблями. Бали был важным островом, поскольку он находился непосредственно рядом с главной целью Японцев – островом Ява. Союзные силы включали в себя несколько крейсеров, десяток эсминцев и торпедные катера. Против 4 эсминцев Японии и одного транспорта.

Битва за Яву.

Первое сражение в Яванском море стало генеральным сражением между союзными силами ABDAFLOAT и несколькими японскими соединениями в охранении конвоя из 97 транспортов. Поражение в этой битве стало чередой отдельных событий и привело к оккупации острова Ява без значительных потерь для японцев.

Падение Явы. Последняя битва.

После катастрофического поражения союзников в первом сражении в Яванском море, оставшиеся корабли были вынуждены бежать разными путями с Явы. В результате случилось два сражения, которые известны как битва в Зондском проливе и второе сражение в Яванском море. Оставшиеся силы союзников были полностью уничтожены.

Пожалуй, это самое подробное на эту тему, что доводилось смотреть на русском языке.

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