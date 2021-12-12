Таксист напал с ножом на пассажиров в Петербурге

В Санкт-Петербурге разыскивают таксиста, напавшего на своих пассажиров с ножом. Сообщается, что между водителем такси и двумя нетрезвыми пассажирами произошел конфликт.

Известно, что 27-летний Джаббар Атакишиев в пятницу вечером вез двух нетрезвых мужчин в магазин на улице Ленсовета. В дороге между пассажирами и водителем произошел конфликт. Когда клиенты вышли из машины и пошли по своим делам, Джаббар выскочил из салона, догнал их и обоих серьезно ранил ножом, после чего скрылся на своем Hyundai Solaris, сообщается в Telegram-канале SHOT.

Пострадавших госпитализировали, один из них позже скончался, второй – в тяжелом состоянии. Атакишиева объявили в розыск.

Ранее в Петербурге таксист-иностранец в ходе дорожного конфликта напал с ножом на россиянина, который был за рулем другого автомобиля, пострадавший скончался.