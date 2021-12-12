В Британии и США выразили озабоченность присутствием войск РФ вблизи Украины

Глава МИД Британии Лиз Трасс и госсекретарь США Энтони Блинкен выразили озабоченность присутствием российских войск около украинских границ, говорится в сообщении британского МИД по итогам переговоров министров в преддверии встречи G7.

«Оба выразили свою поддержку Украине и выразили глубокую озабоченность в связи с наращиванием российских войск на границе с Украиной. Кроме того, они заявили, что любое вторжение РФ будет стратегической ошибкой, за которую последуют серьезные последствия», – цитирует заявление РИА «Новости».

Также главы внешнеполитических ведомств заявили о необходимости, чтобы Иран осмысленно участвовал в ядерной сделке. Блинкен и Трасс также договорились о дальнейшем сотрудничестве в таких областях, как технологии и безопасность.

Напомним, Вашингтон утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.