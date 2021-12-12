 

Руслана обвинила власти Украины в слабости

12.12.2021, 3:12, Новости дня
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Слабость Украины находится в «плоскости» высшей ветви власти, сообщила украинская певица Руслана (Лыжичко).

Певица уверена, что «гражданское общество» Украины «точно настроено держать единство, и именно политики должны у гражданского общества учиться единству». «Так в какой же плоскости слабость Украины? В высшей ветви власти, наверху», – приводит ее слова РЕН ТВ со ссылкой на канал «Украина 24».

По мнению Русланы, руководство Украины не желает знать правду, «они не слышат, они закрыты», власти «пишут сценарий, когда нужно писать стратегию». Певица заявила, что в стране нет независимых ветвей власти, все контролируется офисом президента. «Полноценная война», по ее словам, идет даже в артистической сфере, власть занимает «абсолютно деструктивную позицию».

Напомним, Руслана, победившая в 2004 году на песенном конкурсе «Евровидение», заявляла, что корни украинской нации восходят к древней цивилизации шумеров, населявшей Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры. Также Руслана говорила, что ее стране не нужна украинизация, и призвала соотечественников «снять с себя шаровары».



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