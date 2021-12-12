Мнение: Без инфаркта и паралича

Вчера еще и напомнило, ввиду закрученности процедуры, о Дмитрии Муратове, главреде «Новой газеты»: Нобелевскую премию ему присудили аж два месяца назад – событие настолько нелепое, что мозг, видимо, отказался его переваривать, пустил по разряду «какая только чушь ни привидится». Непонятно, что происходит между этими двумя событиями – присуждением и вручением, почему аж 2 месяца перерыва; по Пушкину, «гости съезжались на дачу»?

Но, как бы то ни было, вручение состоялось, а Муратов зачитал свою, как положено, «Нобелевскую речь», которую теперь пытаются как-то обсуждать в соцсетях. Я ж, уже со второй попытки, всё никак не могу понять – что это вообще было? Какой Муратов, почему Муратов? При чем тут Нобелевская премия? Да еще мира?? Что вообще происходит?!

Ведь реально – это какой-то чистый, незамутненный абсурд. Начать хотя бы с того, что «Новую» спонсирует и, видимо, держит на плаву уже много лет глава Ростеха Чемезов, то есть НГ обязана своим существованием российскому ВПК, если называть вещи своими именами. Ростех – это, среди прочего, «Ижевские заводы» и «концерн Калашников», спонсор НГ выпускает, таким образом, одновременно и газеты, и АКМы. И пистолеты Макарова, кстати, тоже. И львиную долю всей боевой техники Российской армии. Уже пикантно.

Но и в целом – о каком мире речь? Что за мир и где утвердил Дмитрий Муратов?? И почему – он? Формулировка, с которой ему вручили премию пополам с каким-то филиппинским деятелем, звучит вообще так: «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира». Закручено лихо: то есть дали как бы на самом деле за защиту свободы слова, а чтобы обосновать, при чем тут мир, выстроили цепочку – свобода слова способствует демократии, а демократия, стало быть, обеспечивает мир.

Ввели, в общем, явочным порядком иерархию ценностей: в основе всего – свобода слова, она порождает демократию (то есть это, оказывается, ценность второго порядка), ну а уже вслед за демократией идет и «прочный мир». Какое-то прям новое слово в философии свободного мира!

Я читаю Новую регулярно все последние четверть века, собственно, к самому Дмитрию Муратову отношусь скорее с симпатией. Понимаю, что быть редактором такой газеты – официально оппозиционной, которой дозволено писать о вещах, о которых другим не дозволено – очень непросто и, в общем, опасно, поскольку каждый раз надо экспериментальным путем определять, где точно проходят «красные линии», о чем писать еще со скрипом, но можно, а о чем даже упомянуть – уже совсем «харам». В этом смысле у Муратова есть брат-близнец Алексей Венедиктов, тоже, надо полагать, «борец за мир».

Понятно, что для той работы, которой оба занимаются всю жизнь, нужно некое особое чутьё, практически звериное – и оба им обладают в полной мере. Но я не понимаю другого – при чем тут Нобелевская премия мира?!

Вот в голливудских боевиках сценаристы понимают, что я имею в виду и о чем толкую: классический сюжет там всегда (!) такой: есть некий герой без страха и упрека, он, как правило, случайным образом ввязывается в некую борьбу за справедливость; герой красивый, мужественный, сильный, чаще всего спецназовец, влезает он в борьбу не из-за денег и «со стороны» – из-за чего злодеи обычно долго не понимают, что против них начала действовать некая новая и бескорыстная сила, к тому ж наделенная сверхъестественными способностями (ну, как водится – в огне не горит, в воде не тонет, сквозь стены проходит и т.п.) Поэтому долгое время герой пакостит злодеям совершенно безнаказанно, заодно, естественно, имеет бурный секс с пылкой и трепетной любовницей (или дочерью) Главного Злодея – и тоже без последствий.

НО! В любом таком сюжете ближе к концу сценарист ВСЕГДА закладывает поворот, когда постоянное везение нашего героя-спецназовца оставляет! Злодеи вдруг прикидывают кое-что к носу, складывают два и два, протирают зенки – и понимают, кто во всем виноват: они или устраивают засаду, или берут в заложники ту самую дочку/любовницу Главного Мафиози – в общем, делают так, что Герой без страха и упрека вынужден сдаться – и оказаться в полной их власти. Героя в логове мафии/банды/Чорного Властелина привязывают к стулу/растягивают на дыбе/забивают в колодки и начинают ПЫТАТЬ. Проще говоря – загоняют в безнадежную ситуацию, которая сулит много боли и страха, а больше – ничего не сулит.

И здесь в любом голливудском фильме-боевике – развилка: умный зритель понимает, что это, собственно, и есть НАСТОЯЩИЙ финал – то есть героя-одиночку вот так захватили, вдосталь над ним поглумились, убили – и на этом всё, финита; ну а для зрителей-невротиков, которые пришли в зал не для того, чтобы смотреть в глаза Реальности (их в зале подавляющее большинство) – тумблер переключают в положение «сказка» – и забитый в колодки или подвешенный к потолку герой чудесным образом изворачивается, вылезает из пут, убивает голыми руками одного охранника, другого, еще десяток, и в одной живописно разорванной майке на босу ногу с триумфом побеждает уже всю Мафию/Чорного Властелина целиком. Из застенков к нему выбегает целая и невредимая бывшая любовница Главаря, ему торжественно вручают Нобелевскую Премию мира, миллион долларов, финальный поцелуй в майке из Стокгольма – и занавес.

Почему так? Зачем в Голливуде так делают? Да и не только в Голливуде, это КАНОН. Но почему всегда в сюжете о Героях надо вставить эти пытки, кровь, мучительство, а главное – это положение полной беспомощности героя в руках у Злых Сил? Ответ прост: если этого не сделать, публика просто никогда не поверит, что герой – это действительно Герой. Пусть он даже один разнес всю мафию мира и принес счастье всему человечеству. Неуязвимый герой, который «просто» всех спасает, оставаясь неуязвимым, НИКОМУ НЕ НУЖЕН. Вот в чем парадокс.

Видишь, там на горе

Возвышается крест.

Под ним десяток солдат.

Повиси-ка на нем…

И т.д.

Кормильцев ЗНАЛ. Он знал, что иначе – никак. Иначе – профанация. Герой – это не просто тот, кто рискует. Сам по себе риск не впечатляет. Герой – тот, кто влезает в воистину БЕЗНАДЕЖНУЮ ситуацию. А как убедить зрителя, что ситуация БЫЛА действительно безнадежной – если герой, такой молодец, всех перещелкал, а сам даже ногтя на мизинце не сломал? Зритель – не дурак: если он видит, что у умного героя всё до самого конца идет как по маслу – он чует, что во всем, видимо, изначально была какая-то подстава, и ни о каком героизме речи на самом деле и не было.

Увы, таковы суровые законы жанра. Которые в этот раз Нобелевским комитетом были безбожно нарушены. Ни Алексею Венедиктову, ни Дмитрию Муратову нельзя было давать «нобелевку» просто потому, что они оба по тридцать лет «борются за мир» непосредственно в самом сердце Мордора – а всё как огурчики. «Сыт, пьян и нос в табаке». Кресло главреда федерального издания, шикарный оклад, шикарные спонсоры (у одного Газпром, у другого Ростех), еще и Нобелевскую премию дали, и так 30 лет подряд, от Ильича до Ильича – без инфаркта и паралича. НЕ ВЕРЮ.

Чушь какая-то. И Нобелевская речь Муратова, когда он там требует, «чтобы журналисты умирали старыми» – такая же чушь и, по сути, глумление. Добавил бы «вот как, например, я» – всё вышло бы хотя б на грамм искреннее.