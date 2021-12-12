 

Мнение: Ассанж перенес инсульт в британской тюрьме.

12.12.2021, 2:58, Разное
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Сообщают, что Джулиан Ассанж перенес инсульт в британской тюрьме на следующий день после удовлетворения апелляции, которая разрешают его выдачу США. Ситуация все больше напоминает историю с Милошевичем. Не удивлюсь, если однажды объявят, что "Ассанж умер из-за проблем со здоровьем от естественных причин".

Даже странно, почему РФ или Китай не создали до сих пор "Список Ассанжа" и без всяких экивоков включали бы туда всех лиц причастных к тому, что происходит с Ассанжем. А сам список пополняли бы идентичными историями преследования неугодных США журналистов. Без всяких "мы делаем это в ответ на то-то и то-то". А самостоятельно и инициативно.

Источник: Colonel Cassad



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