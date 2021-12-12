 

В США запретили списывать бомбардировщики B-1B Lancer до замены на новые

12.12.2021, 2:28, Новости дня
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Военно-воздушным силам США будет запрещено списывать стратегические бомбардировщики B-1B Lancer пока им не найдут замену на бомбардировщики B-21 Raider, говорится в документе оборонного бюджета США, который накануне одобрила палата представителей.

Согласно документу, запрет на сокращение авиапарка продлится до сентября 2023 года. Исключение составляют военные части, в которые начнут поступать бомбардировщики B-21 Raider. Сейчас произведено пять самолетов В-21, которые поступят в середине 2020-х годов, передает РИА «Новости».

Бомбардировщики B-1B Lancer активно использовались последние 10 лет в рамках операций на Ближнем Востоке, поэтому они сильно износились. В 2021 году США списали 17 самолетов. Самолеты B-1B и B-2 Spirit bombers выведут из эксплуатации в ближайшие 10 лет.

Ранее США приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer для проведения проверок из-за технических неполадок. До этого полеты приостанавливали в 2018 и 2019 годах.

Ранее сообщалось, что в РФ в ближайшее время начнется испытание первого Ту-160М, стратегического бомбардировщика, который впервые будет построен Россией самостоятельно, без советского задела.



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