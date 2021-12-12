Гробницу времен ледникового периода обнаружили в Германии

Археологи обнаружили на севере Германии гробницу возрастом более 5 тыс. лет, ученые считают, что она принадлежала одному клану или семье.

По словам археологов, масштаб могильника можно оценить благодаря съемке с дрона, которую произвели во время раскопок.

«Обычно такие крупные могилы были коллективными, это означает, что там похоронено несколько человек, которые, скорее всего, принадлежали к одному клану или семье», – объяснил археолог Ринго Клоос.

Гробница находится в отличном состоянии, а ее размеры впечатляют. Могила состоит из крупных каменных блоков. По мнению ученых, камни были доставлены на это место издалека еще во времена ледникового периода, передает ФАН.

«Конечно, мы не знаем, как далеко отсюда находились эти камни, но путь явно был неблизким. Как их сюда доставили, непонятно, но это было невероятное достижение», – отметил археолог.

Гробницу обнаружили случайно, в ходе изучения земли перед запланированной застройкой. Теперь ее придется отложить на неопределенное время, чтобы ученые могли досконально изучить находку, историческая ценность которой не подлежит сомнению.

Ранее израильские археологи нашли фрагменты свитков Мертвого моря с библейскими текстами.