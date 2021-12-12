Дело о драке в переходе у метро в Москве передали в СК

Уголовное дело о хулиганстве в подземном переходе у станции метро «Комсомольская» в Москве передано в СК, расследование контролируется прокуратурой города.

«Прокуратура изъяла уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 213 УК РФ по факту хулиганства в подземном переходе в Москве, из производства органов внутренних дел и передала для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного управления СК России», – говорится в сообщении в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Ранее полицейские задержали трех участников избиения мужчины в подземном переходе рядом с метро «Комсомольская», злоумышленники оказались жителями Кемерова, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Об инциденте, который произошел 5 декабря, ранее сообщил Telegram-канал «Подслушано в чайхане». По данным СМИ, трое злоумышленников приставали к парню и девушке на одной из станций московского метро. Прохожий заступился за пару, после чего началась драка,