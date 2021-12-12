МН17: процесс в Гааге затягивается

Но суд скрупулезно выполняет все требования защиты, чтобы соблюсти принципы состязательности.

Процесс по делу о крушении рейса MH17 над Донбассом затягивается, и если все пойдет даже по нынешнему плану, он может завершиться приговором в отношении четырех обвиняемых в причастности к перемещению из РФ ЗРК «Бук» и стрельбе из него по гражданскому лайнеру не раньше конца будущего года.

Портреты погибших пассажиров рейса MH17. Фото: ЕРА

Причем у стороннего наблюдателя за процессом (скажем, журналиста) складывается впечатление, что всевозможные усилия к затягиванию прилагает сторона защиты — международная, в основном голландская, адвокатская бригада, нанятая одним из подсудимых. Тот, кто знает, сколько такая услуга стоила бы российскому военному пенсионеру, наверняка предполагает, какая мощная сила ее финансирует. РФ — не сторона в процессе, но влияет на него.

При всех сомнениях радует тот факт, что окружной суд Гааги, который рассматривает это дело, следует принципам правосудия, процессуальным нормам, причем не только формальной букве, но и духу. Что там есть состязательность сторон, которая гасит попытки предвзятости.

Мои московские друзья-адвокаты говорили мне, что и сами они непременно с такой же настойчивостью и дотошностью, что и защита в Гааге, требовали бы подробного допроса каждого свидетеля, которого обвинение сочло нерелевантным, получения каждого документа, который следователи сочли несущественным или недоступным. Но вряд ли у них бы получилось.

Напомним, что суд рассматривает дело о крушении самолета компании Malaysia Airlines, который разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли все находившиеся на борту 298 человек, в том числе почти 200 голландцев, а также 44 малазийца, 27 австралийцев, 4 бельгийца и другие. Подозреваемыми в причастности проходят лидер «повстанцев» Донбасса, отставной российский офицер Игорь Гиркин, его правая рука Сергей Дубинский, помощник Олег Пулатов и полевой командир — украинец Леонид Харченко. Адвокаты представляют только россиянина Пулатова. Остальные просто проигнорировали повестки в суд.

Заседание 8 декабря 2021 года началось с сообщения председательствующего судьи Хендрика Стейнхейса, что РФ отклонила направленный голландской стороной запрос об оказании правовой помощи, а именно: опроса в качестве свидетеля Сергея Мучкаева, который летом 2014 года командовал базирующейся в Курске 53-й зенитной ракетной бригадой ВС РФ. Оттуда, по версии следствия, был доставлен в Донбасс «Бук», из которого сбит малайзийский «Боинг».

Именно судья Стейнхейс удовлетворил требование защиты допросить Мучкаева, даже когда была очевидной бесперспективность такого требования.

Даже ценой затягивания процесса не менее чем на три месяца. Ради принципа демократического правосудия.

И это похвально. Только если не иметь в виду, что авторитарная система использует «демократические прибамбасы», чтобы добиваться своего. Она смеется над принципами, которые можно при формальном соблюдении обойти.

Казалось, идея опросить в голландском суде командира элитной российской части ПВО всем виделась суперфантастической. Но формальность надо соблюсти. Следственный судья 2 апреля 2021 года направил в компетентные органы РФ запрос о правовой взаимопомощи. В письме от 15 июня 2021 года он объяснил его.

10 августа российские власти проинформировали о том, что «принимаются меры в отношении возможности выполнить этот запрос». Но прошло время, и судья не получил никакого ответа. 27 сентября он вновь отправил запрос в Министерство юстиции РФ. Ответа не было. Он логично пришел к выводу, что выполнить запрос по Мучкаеву не представляется возможным, и уж тем более до 1 декабря 2021 года — даты, указанной судом.

Адвокат Сабина тен Дуссхате настаивала, что нужно продолжать добиваться от российских властей согласия на опрос Мучкаева, поскольку важность его показаний трудно переоценить для оправдания ее российского клиента.

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Суд вознаградил ее за настойчивость. «Суд считает, что шансы остаются, ведь реакция российских властей после первого запроса о правовой помощи была позитивной, — отметил Стейнхейс. — Поэтому нельзя исключать, что они одобрят запрос».

И продлил крайний срок ожидаемого российского ответа до 10 февраля 2022 года, после которого считать запрос бесполезным.

И вот 8 декабря председатель суда сообщил, что ответ на последний запрос, направленный в РФ в начале ноября, получен 3 декабря.

Российская сторона, констатировал он, отказалась от сотрудничества на том основании, что Мучкаев обладает секретной военной информацией,

а его опрос в качестве свидетеля может привести к раскрытию этой информации — и тем самым «нанести вред жизненно важным интересам РФ». А какого иного ответа они до сих пор ожидали?

«На основе этого судебный следователь пришел к выводу, что опрос Мучкаева невозможен, и закрыл досье», — сказал Стейнхейс.

Закрыт и другой вопрос озабоченности российской стороны. Окружной суд Гааги приобщил к делу ответы концерна «Алмаз-Антей» на вопросы защиты. В частности, о предполагаемом месте пуска ракеты. Российский концерн опровергает сценарий о том, что ракета из ЗРК «Бук» была запущена со стороны Снежного и Первомайского, которые в качестве места пуска называли голландские эксперты. Эти пункты в тот момент контролировали донецкие ополченцы. «Алмаз-Антей» указал, что точка пуска находилась южнее.

Теоретически снятие этих вопросов означает, что прокуратура ответила на все непонятности и может представить свой обвинительный акт. Возможно, это произойдет в ходе слушаний, запланированных на 20–22 декабря этого года. А приговор ожидается не раньше второй половины следующего года.

Александр Минеев, Соб. корр. в Брюсселе

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