 

Суд оштрафовал тренера Ильина после конфликта в Пулково из-за маски

12.12.2021, 2:16, Новости дня
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Московский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности тренера пловчихи Виталины Симоновой Александра Ильина за неповиновение полиции. Суд принял решение оштрафовать Ильина на 3 тыс. рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Ильин, находясь у 311 стойки регистрации на 3-м этаже в ЦПТ «Пулково», оказал неповиновение законному требованию сотрудников полиции… именно отказывался предъявить документы, удостоверяющие личность, пройти в дежурную часть для составления административного протокола, сопротивлялся, упирался ногами, вырывался, пытался уйти в сторону», – передает телеканал «Звезда» сообщение пресс-службы.

Также на заседании присутствовал специалист-лингвист, который проводил анализ видео, которое публиковала Симонова. Она обвиняется в оскорблении полицейских. Сторона защиты просила прекратить делопроизводство за отсутствие состава преступления. Сам тренер на заседание суда на явился, сославшись на больничный.

Напомним, в понедельник пловчиха Виталина Симонова в Instagram опубликовала видео с задержанием в аэропорту ее тренера – 63-летнего Ильина. По словам спортсменки, его задержали за отказ надеть маску. На кадрах Симонова требовала от полицейских освободить Ильина. 



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