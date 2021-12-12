 

Путин рассказал о подработке извозом в 1990-е годы

12.12.2021, 2:16, Новости дня
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Глава российского государства Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» рассказал, что в 1990-е годы приходилось подрабатывать извозом.

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», – приводит его слова РИА «Новости».

Канал «Россия 1» показал фрагмент интервью Путина из фильма «Россия. Новейшая история», который рассказывает о жизни страны, начиная с распада СССР до наших дней.

Напомним, Путин заявлял, что распад Советского Союза произошел из-за неэффективной экономической политики. По его словам, результаты распада СССР «оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать в своих самых худших ожиданиях».



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