Ассанж перенес инсульт в лондонской тюрьме

В октябре у основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа случился инсульт в лондонской тюрьме Белмарш, сообщила его невеста Стелла Моррис.

Приступ случился 27 октября, когда Ассанж по видеосвязи участвовал в заседании Высокого суда Лондона. Моррис считает, что инсульт случился из-за стресса и общего ухудшения здоровья. В результате у Ассанжа опущено правое веко, наблюдаются проблемы с памятью и признаки неврологического повреждения. Он прошел МРТ головного мозга, принимает лекарства. Минюст Великобритании отказался от комментариев, передает ТАСС со ссылкой на Daily Mail.

Напомним, суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа. Далее дело попадет в Вестминстерский магистратский суд, а уже оттуда министру, которые будет принимать решение об экстрадиции. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала судебный процесс, назвав позорным решение Апелляционного суда Англии и Уэльса.