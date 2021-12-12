 

Житель Новой Зеландии получил за других людей 10 прививок от коронавируса – СМИ

12.12.2021, 1:48, Новости дня
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По данным журналистов, мужчина получал прививки в разных центрах вакцинации за других людей и за это предположительно получал денежное вознаграждение.

Минздрав Новой Зеландии уже начал расследование.

Руководитель программы Минздрава по вакцинации и иммунизации от CОVID-19 Астрид Курниф в комментарии Stuff заявила, что ее ведомство “осведомлено об этой проблеме”.

В Новой Зеландии от коронавируса прививают вакциной Comirnaty разработки BioNTech и Pfizer.

Профессор Оклендского университета Никки Тернер подчеркнула, что пока нет данных, насколько безопасно введение такого количества доз за короткий промежуток времени, но отметила, что может быть больше побочных эффектов. Она считает, что это “небезопасно”.

О ситуации Минздрав уведомил полицию, отметив, что люди, за которых были сделаны прививки, не получат COVID-сертификатов.

Издание RNZ пишет, что в Минздраве не ответили на их вопрос, когда и где произошла эта история.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, по состоянию на 10 декабря подтвердили 12,3 тыс. случаев коронавирусной инфекции, скончались 46 пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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