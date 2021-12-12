В Сети восхитились жестом МакSим на «Золотом Граммофоне»

Певица МакSим (Марина Максимова), которая тяжело перенесла коронавирус, пригласила на сцену музыкальной премии «Золотой Граммофон», врачей, спасших ей жизнь.

«Сегодня я пришла не одна. Сегодня я пришла с теми людьми, которые своими руками вытащили меня с того света», – сказал певица. Видео ее выступления опубликовано в Telegram.

Ведущие предложили в лице вышедших на сцену медиков поблагодарить всех врачей, в ответ последовали громкие аплодисменты.

В социальных сетях поступком МакSим восхитились и назвали трогательным. При этом многие отметили, что врачам также необходима награда.

Напомним, 5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких».

Через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. В конце июля певица стала чувствовать себя лучше. В августе артистка выписалась из больницы.