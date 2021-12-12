 

Вучич порадовался скорому получению Сербией модернизированного «Панциря»

12.12.2021, 1:34, Новости дня
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У Сербии уже есть две батареи российских комплексов ПВО «Панцирь-С1», в скором времени страна получит третью, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

«Что у нас есть сейчас и чего не было раньше? У нас не было «Панциря», «Корнетов», у нас был один МиГ-29, который не всегда взлетал, сейчас у нас 14 серьезных истребителей МиГ-29 поколения 4+», – приводит слова Вучича ТАСС со ссылкой на Pink.

Он заявил, что прежде у Сербии было «в резерве четыре бомбардировщика «Орао», а сейчас их 10. «И работаем еще над 4+4, чтобы было 18», – сказал он, добавив, что «сильнее всего укрепляет» оборону ПВО. Вучич подчеркнул, что у Сербии есть «две батареи «Панцирь-С1», и «прибывает еще одна батарея «Панциря», самого нового, модернизированного» («Панцирь-С1М»).

Напмоним, Вучич также заявил, что поставки из РФ пусковых установок противотанковых управляемых ракет «Корнет» в Сербию укрепят боеспособность сухопутных войск. В начале декабря министр внутренних дел Сербии Александр Вулин сообщил о закупке новых комплексов противовоздушной обороны «Панцирь» российского производства.



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