Литва пожаловалась Байдену на «прямую угрозу» со стороны России

Страны Балтии ощущают прямую угрозу со стороны России, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа главе американского государства Джо Байдену.

Науседа рассказал о своем разговоре с президентом США. Он сообщил Байдену, что ситуация вокруг Украины – «это звоночек и для всего восточного фланга НАТО, страны Балтии тоже ощущают прямую угрозу», передает Delfi.

«Поэтому мы договорились, что ответ США в военном смысле этого слова будет адекватным, мы можем рассчитывать на подкрепление в военном смысле, которое позволит нам чувствовать себя более защищенными», – рассказал президент Литвы.

Напмоним, Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».