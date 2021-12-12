 

Литва пожаловалась Байдену на «прямую угрозу» со стороны России

12.12.2021, 1:34, Новости дня
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Страны Балтии ощущают прямую угрозу со стороны России, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа главе американского государства Джо Байдену.

Науседа рассказал о своем разговоре с президентом США. Он сообщил Байдену, что ситуация вокруг Украины – «это звоночек и для всего восточного фланга НАТО, страны Балтии тоже ощущают прямую угрозу», передает Delfi.

«Поэтому мы договорились, что ответ США в военном смысле этого слова будет адекватным, мы можем рассчитывать на подкрепление в военном смысле, которое позволит нам чувствовать себя более защищенными», – рассказал президент Литвы.

Напмоним, Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».



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