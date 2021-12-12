 

Простые ингредиенты помогут ускорить рост волос: маска, которой пользуются на Востоке

12.12.2021, 1:18, Разное
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Замечали, какими роскошными волосами обладают жительницы восточных стран? Густые, плотные, гладкие, не волосы, а мечта. Многие считают роскошные волосы отличительной чертой восточных народов, но мы откроем вам секрет: все дело в особенной маске для кожи головы.

Необходимые ингредиенты

Самое интересное, что никаких особенных, недоступных ингредиентов не требуется. Они в наших домах тоже имеются. Основной из них – алоэ вера, это главный ингредиент для роста волос. Также понадобится одна красная луковица, пара ложек кокосового масла.

Приготовление

Базовой составляющей станет лист алоэ. Возьмите 2-3 средних, не очень старых листа, срежьте ножом кожу и опустите на десять минут в теплую воду. За это время из них выйдет желтоватый сок, который не считается полезным. При этом вода окрасится в желтый. Выньте листья, обрежьте шипы и измельчите.

Пока алоэ отмокает в воде, почистите луковицу, подержите в воде пару минут, чтобы вышла лишняя “злость”.

Алоэ и лук надо взбить в блендере. Если у вас сухие, ломкие волосы, добавьте к массе пару ложек кокосового или оливкового масла. Тщательно перемешайте.

Как применять

Для использования маски надо выделить отдельный день.

Наносят ее на сухую кожу головы по проборам. Удобно использовать косметическую кисть с жесткой щетиной или пульверизатор.

Наносите состав, несколько минут делаете массаж, втирая маску в кожу. Массаж также помогает разбудить спящие волосяные луковицы. Затем голову тщательно оборачиваем пищевой пленкой и надеваем теплую шапочку. Держим маску около трех часов, затем смываем теплой водой с обычным шампунем.

После маски на волосы можно нанести питательное масло или крем, если кокосовое в составе маски не дало желаемого результата. После первого применения, если требуется, подкорректируйте количество ингредиентов. Например, для чувствительной кожи головы большое количество лука станет дискомфортным.



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