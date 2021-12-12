 

Путин признался, что подрабатывал таксистом. СМИ пишут, что раньше он говорил только о готовности делать это

12.12.2021, 1:04, Новости дня
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“Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было”, – сказал Путин.

ВИДЕОВидео: Дарья Пирогова / YouTube

РБК отмечает, что ранее Путин говорил только о готовности заниматься частным извозом в 1990-е годы. В частности, в 2018 году в интервью для фильма “Путин” глава Кремля, вспоминая тот период, когда его начальник Анатолий Собчак проиграл выборы мэра Ленинграда, сказал: “Я даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать? Я не шучу, куда деваться – двое детей маленьких”.

Таксистом в Ленинграде Путин работал в 1990 году, после того, как “уволился из органов”, пересказывало в 2003 году издание “2000” книгу “Сослуживец” Владимира Усольцева, бывшего коллеги по КГБ нынешнего президента России.

Контекст:

В официальной биографии Путина, опубликованной на его сайте, о частном извозе упоминаний нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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