 

В Ровенской области маршрутку с пассажирами повредили бревна с проезжавшей мимо машины, есть пострадавший

12.12.2021, 1:04, Новости дня
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“31-летний житель села Яблонное, водитель автомобиля ЗИЛ, перевозил неправильно закрепленную древесину, в результате чего с прицепа выпало бревно и пробило боковое стекло встречного автобуса “Богдан” сообщением Березное – Богуши. Еще одна незакрепленная древесина повредила лобовое стекло маршрутки, в салоне которой находились 20 пассажиров”, – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, пострадал 32-летний житель Березного – у него диагностировали перелом предплечья.

У водителя машины с бревнами в медучреждении “отобрали биологические образцы”.

Известно, что ЗИЛ принадлежит частному предпринимателю.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, оба транспортных средства изъяты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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