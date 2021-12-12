 

Певица МакSим вышла на награждение «Золотым граммофоном» вместе с реаниматологами

12.12.2021, 0:54, Разное
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Певица Марина Максимова, известная как МакSим, вышла на сцену Кремлевского дворца на награждение премией «Золотой граммофон» вместе с врачами-реаниматологами, лечившими ее летом. Об этом пишет ТАСС.

На сцену вместе с певицей поднялись ее лечащий врач Денис Павлов и заведующая отделением реанимации ГКБ №52 Москвы Елена Филимонова. «Сегодня я пришла с теми людьми, которые своими руками вытащили меня с того света, врачами-реаниматологами», — сказала она. Зал апплодировал им стоя.

Фото: Марина Максимова / «ВКонтакте»

Певица также почтила память Вадима Шатрова — режиссера видео на песню «Спасибо», за которую она получила премию. Он умер от коронавируса.

Прошедшим летом певица заразилась COVID-19 и примерно два месяца провела в больнице. Полтора из них МакSим была в медикаментозной коме на аппарате искусственной вентиляции легких.

Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» прошла накануне. Она стала 26-й по счету.

Источник: Новая газета



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