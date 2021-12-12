 

Подозреваемого в незаконной охоте сотрудника ДПС уволили в Калужской области

12.12.2021, 0:50, Новости дня
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Из-за подозрения в незаконной охоте в Калужской области сотрудник ДПС Московской области уволен из органов внутренних дел, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

«В дежурную часть МУ МВД РФ «Балашихинское» поступило сообщение из ОМВД РФ по Жуковскому району Калужской области о том, что сотрудник ДПС ОГИБДД МУ МВД, находившийся в Калужской области в свободное от службы время, подозревается в незаконной охоте», – приводятся слова Петровой в сообщении на сайте ведомства.

По данному факту следственными органами принято процессуальное решение. «По результатам служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством», – отметила Петрова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что за убийство оленя на особо охраняемой территории недалеко от деревни Барсуки под Калугой задержаны 34-летний старший лейтенант ГИБДД Денис Долматов, 31-летний пристав Игорь Косцов и их товарищ Михаил Габядтинов. Все они живут в Московской области. У подозреваемых изъяли ружье, более 40 патронов, топор, сани.

Напомним, против депутата от КПРФ Валерия Рашкина было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Ему грозит штраф до 1 млн рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно он может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. Генпрокурор Игорь Краснов обращался к Госдуме с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел на депутата.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как КПРФ выставляет убийство лося охотой на Рашкина.



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