Подозреваемого в избиении экс-замминистра энергетики актера задержали

Актер Глеб Нейжмак-Иорданский, который подозревается в избиении в Москве бывшего заместителя министра энергетики РФ Леонида Тропко, задержан, решается вопрос об его аресте.

«Нейжмак-Иорданский задержан, материалы его дела будут переданы в Дорогомиловский суд Москвы для решения вопроса об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В суде подтвердили, что следствие ходатайствовало об избрании Нейжмак-Иорданскому меры пресечения в виде ареста.

«Заседание по вопросу его меры пресечения состоится 13 декабря, в 14:30 мск. В отношении Нейжмак-Иорданского возбуждено уголовное дело по ст. «Причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений», – отметили в суде.

Напомним, друга актера Панина Глеба Нейжмак-Иорданского, известного под именем Люцифер обвинили в избиении своего соседа, экс-замминистра энергетики Леонида Тропко. Конфликт между ними произошел из-за двери подъезда. Нейжмак-Иорданский напал на соседа и сильно его избил за сделанное ему замечание. С многочисленными травмами Тропко попал в больницу, где спустя две недели скончался. По данным СМИ мужчина умер от коронавируса, но родные Тропко обвинили в его гибели Глеба Нейжмак-Иорданского.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства смерти первого экс-замминистра энергетики после избиения. Он также инициировал вопрос о передаче уголовного дела в производство следователей московского СК. После этого актера вновь задержали.