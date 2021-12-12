 

Шмыгаль сообщил, что в Украине в 2022 году начнут строить первый концессионный автобан, преграды снимают

12.12.2021, 0:20, Новости дня
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“В 2022 году в Украине запланировано начать строительство первого концессионного автобана. Для этого правительство приняло на этой неделе законопроект, призванный снять преграды в реализации таких инфраструктурных проектов”, – написал он.

Глава правительства уточнил, что речь идет о документе, которым предлагается “усовершенствовать механизм отвода земельных участков для строительства объектов транспортной инфраструктуры, которые имеют важное значение для государства”.

“Строительство концессионных автобанов снизит нагрузку от грузовиков на другие дороги, ускорит логистику для бизнеса и будет способствовать развитию экономики Украины”, – объяснил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/475428707357671

В марте премьер говорил, что первым автобаном, который хотят построить в рамках концессии, должна стать дорога Краковец (поселок во Львовской области, находящийся рядом с украинско-польской границей) – Броды – Ровно. Шмыгаль отмечал, что вместе с участком северного обхода Львова объекты образуют “современный транспортный коридор с Евросоюзом”.

Контекст:

2 марта 2020 года в Украине стартовал проект “Большое строительство”. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

В проекте госбюджета на 2022 год предусматривалось 124,1 млрд грн на дорожное строительство.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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