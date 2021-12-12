Вернуться и отбить

Вратаря Селихова почти списали, а он спас «Спартак».



Вратарь ФК «Спартак» Александр Селихов. Фото: РИА Новости

Не понимаю, как Сашу Селихова не задавили после финального свистка. У него и без того травм хватало, а тут вся команда в порыве чувств сбежалась и навалилась на главного героя. Куча-мала на варшавском стадионе могла прирасти еще парой-тройкой млн человек, потому что финал матча с «Легией» в самое сердце поразил не только сумасшедших поклонников красно-белых. Он получился из разряда «так не бывает», а если и бывает, то запоминается на долгие годы.

«Спартак» проводил последний матч группового этапа Лиги Европы, в котором ему, раз судьба дала выстраданный шанс выйти в весенний плей-офф из группы с «Наполи» и «Лестером», непременно надо было побеждать «Легию».

Счастливый исход не был предопределен даже с учетом того, что «Легия» пребывает в полуразобранном состоянии. Для красно-белых подобное состояние, отраженное в занимаемом месте в чемпионате России, — дело давно привычное в силу того, что это «Спартак». В нынешнем варианте — с почти уволенным главным тренером, обычным раздраем в руководстве и игрой, напоминающей позднюю осеннюю погоду, от которой не знаешь, чего ожидать. Лига Европы с двумя невероятными победами над лидером чемпионата Италии была вожделенной отдушиной.

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В Варшаве, где четверть с лишним века назад «Спартак» удачно завершил триумфальный поход на групповом этапе Лиги чемпионов, и сейчас все складывалось более или менее удачно — вплоть до последних, уже добавленных минут. Быстрый гол Зелимхана Бакаева как подарок от защитника «Легии», следование тактическому плану с недопущением провалов в обороне, попытки атаковать теми силами, которые были в распоряжении Руя Витории.

Не уныло, но и не ярко — как, впрочем, и у хозяев.

Не сказать, что у Александра Селихова работы было хоть отбавляй. Там, где надо, он подчищал, особо геройствовать не приходилось. Пока не пошли эти злосчастные последние минуты, во время которых у всех поклонников красно-белых сжимается сердце в предчувствии беды. За ней не задержалось: «Спартак» прижался к воротам, полностью отдал хозяевам инициативу, пропустил выпад чешского форварда Томаша Пекхарта с переводом мяча головой в перекладину, а на шестой добавленной минуте подписал себе приговор. Бородатый гигант Самюэль Жиго до этого дважды не вовремя спотыкался, а в штрафной вовсе махнул ногой не туда, слегка задев соперника. Этого было достаточно, чтобы тот упал, а словенский судья Матей Юг под причитания комментатора Александра Шмурнова пошел смотреть видео.

У меня не было никаких сомнений, что он укажет на «точку» и это будет конец.

Александр Селихов уже брал важнейший пенальти в игре с «Лестером» в Англии, отбив удар Джейми Варди. Но тогда на кону еще не стояла судьба сезона, если не больше. Не знаю, у всех ли хватило решимости не закрыть глаза, когда форвард в защитной маске, а это был тот самый попавший в перекладину Пекхарт, начинал короткий разбег.

Габаритный вратарь из орловского села Нарышкино перешел в «Спартак» из пермского «Амкара» пять лет назад. По мне, так именно он должен был стать сменщиком Игоря Акинфеева в сборной России, что могло случиться уже на домашнем чемпионате мира. Но Селихов в мае 2018-го на тренировке получил травму ахилла, и с того момента вплоть до нынешней осени он ушел в тень: или залечивал травмы, или сидел на лавке за спиной у Александра Максименко. Уже этим летом очередная попытка возвращения кончилась сложным переломом пальца, и где-то ближе к осени я прочитал про Селихова, что «вряд ли он вернется на прежний уровень, на котором он находился в шаге от домашнего чемпионата мира». Это было написано в октябре после матча с «Ростовом», в котором получивший шанс возвратиться Селихов пропустил нелепый гол за шиворот. Витория ни словом голкипера не упрекнул. Селихов с тех пор, выходя в основе в каждом матче, не ошибся ни разу. 87 процентов отраженных ударов стало лучшим показателем в Лиге Европы. Теперь надо было отразить еще один.

Пекхарт пробил неплохо — в правый от вратаря угол, на неудобной высоте. Селихов как будто знал, куда полетит мяч. Если бы голкипер чуть промедлил, то вынимал бы его из сетки. Тут важно было все выполнить идеально, что Селихов абсолютно хладнокровно и сделал. И важнее этого сейва для него еще не было.

«Спартак» вышел из группы лигочемпионского уровня с первого места, что само по себе невероятно: с первого места в евровесну российские команды не выходили бог знает сколько лет. «Спартак» принес в российскую копилку больше всех рейтинговых очков, отсрочив падение. «Спартак» сделал невозможное и вопреки всему, но я не стал бы следовать тысячу раз повторенному, что это именно в спартаковской традиции.

Это заслуга Александра Селихова, о котором к нынешней осени почти забыли. Но он вернулся.

Владимир Мозговой, обозреватель «Новой»

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