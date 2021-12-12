Госдеп США решил бороться в Греции с «российской дезинформацией»

В Греции стартовал проект Госдепа США по борьбе с «российской дезинформацией», на запуске инновационного «обучения» выступил посол США в Афинах Джеффри Пайетт.

«Буквально на прошлой неделе госсекретарь Блинкен, мой начальник, был здесь, в Европе, на министерских встречах НАТО и ОБСЕ. Он публично осветил то, что он назвал «масштабной российской дезинформационной кампанией», которая проводится, чтобы попытаться убедить общественность в том, что Украина представляет угрозу для РФ и каким-то образом стремится к конфронтации со своим гораздо более крупным соседом», – цитирует Пайетта РИА «Новости».

Пайетт до назначения в Грецию работал послом США в Киеве и при нем на Украине произошел государственный переворот, американский посол активно поддерживал его.

Прославился дипломат после утечки записи его телефонного разговора в январе 2014 года с помощницей госсекретаря США Викторией Нуланд, с которой он обсуждал ситуацию на Украине.

Дезинформацию он назвал самой большой проблемой, с которой в последнее время сталкивается демократия. Также этот метод он назвал частью кремлевского инструментария для оправдания агрессии и возможного вторжения.

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ виновата в обострении ситуации у границ Украина, а также якобы готовит нападение. В Москве не раз подобные обвинения отвергали.

По словам Пайетта, все в Греции видели, как сильно влияние дезинформации за последние два года в связи с дебатами вокруг пандемии COVID-19. Запуск проекта DisinfoHacks он назвал своевременным и важным.