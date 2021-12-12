 

Госдеп пригрозил РФ санкциями G7

12.12.2021, 0:05, Новости дня
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Страны G7 «абсолютно едины» в том, что РФ грозят «масштабные последствия» в случае «вторжения» на Украину, которое якобы готовит Москва, сообщил госдепартамент США.

Высокопоставленный представитель Госдепа по итогам первого дня встречи глав МИД стран G7 в Ливерпуле заявила, что позиции стран Группы семи все больше сближаются по данному вопросу. В Госдепе сказали, что это касается плана введения санкций против Москвы в случае российского «вторжения», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

В США заявили, что переговоры в Ливерпуле были напряженными. По мнению Госдепа, существует дипломатический путь для деэскалации напряженности в отношениях с Россией. Однако, если Москва «решит не идти» по дипломатическому пути, Россию ждут «масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом», заявило американское ведомство.

Напомним, Вашингтон утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». РФ неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.



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