 

Луганская область Украины оказалась на грани «техногенной катастрофы»

12.12.2021, 0:05, Новости дня
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Из-за прекращения поставок угля на Луганскую ТЭС Луганская область Украины находится на грани «техногенной катастрофы», сообщил депутат Верховной рады от группы «Доверие» Сергей Шахов.

Шахов подчеркнул, что об отсутствии железной дороги к ТЭС «трубили еще с лета», в результате в регионе сложилась «фактически техногенная и социальная катастрофа». Сообщается, что «на ТЭС осталось всего 30 тыс. тонн угля, этого хватит на 20 суток, а если начнутся морозы, то система вообще не выдержит», передает ТАСС со ссылкой на канала «Украина 24».

Депутат обвинил власти страны в том, что за семь лет прямую железную дорогу к городу Счастье так и не построили. Кроме того, станцию не обеспечили газом. Под угрозой оказались 12 тыс. человек, 53 больницы, 293 школы, 253 детсада и все шахты области.

Напомним, подъездные пути к Луганской ТЭС с Украины идут через неподконтрольные Киеву районы Донбасса. ТЭС принадлежит компании «ДТЭК Востокэнерго» Рината Ахметова. В четверг администрация части Луганской области, находящейся под контролем украинских властей, обратилась к министру по реинтеграции  «временно оккупированных территорий» Украины Ирине Верещук с просьбой добиться от РФ возобновления поставок угля. В ЛНР отказались поставлять Киеву уголь.



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