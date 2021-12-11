Избегайте облегающих платьев с глубоким декольте: как создать образ для коктейльной вечеринки, не проявляя при этом претенциозности

Коктейльная вечеринка является важным мероприятием, на которое нужно правильно одеться, чтобы выглядеть просто превосходно. Когда-то были четкие правила. Например, женщины носили платья или юбки до колен и в образе обязательно присутствовали перчатки.

Однако современные образы для коктейльной вечеринки стали более простыми. Эта эволюция от формального к повседневному открыла целый диапазон приемлемых нарядов для этого мероприятия.

На полуформальную вечеринку можно надеть множество различных нарядов. Именно поэтому, прежде чем приступить к выбору одежды, нужно иметь четкое представление относительно того, что именно вы хотите.

Вот несколько практичных рекомендаций относительно составления стильного и роскошного образа, который просто идеально подойдет для коктейльной вечеринки.

Учитывать особенности своей фигуры

Одежда в образе задает основной тон. При выборе нарядов для коктейльной вечеринки нужно помнить о том, что они должны быть, с одной стороны, простыми, а с другой – достаточно таинственными и загадочными.

Коктейльные вечеринки предназначены для общения, именно поэтому важно постараться выглядеть не претенциозно, а максимально дружелюбно.

Отличным вариантом станет красивое и элегантное платье, в котором вы будете буквально сиять. Дополнительно стоит подобрать подходящую обувь и украшения. Для вечеринки совершенно не подходят джинсы, а также другие простые и повседневные вещи.

Стоит избегать слишком облегающих и коротких платьев, откровенных глубоких вырезов и разрезов, балахонов.

Для коктейльной вечеринки отлично подходят платья миди и макси, “кукольные” наряды. Они отвечают полностью всем требованиям формата мероприятия. Кроме того, на коктейльную вечеринку совсем необязательно надевать именно платье. Хорошим вариантом являются широкие брюки или комбинезон.

Также можно надеть юбку, но для этого нужно грамотно подобрать верх. Какой бы ни была посадка юбки, в качестве верха нужно выбирать противоположный вариант. Струящаяся юбка отлично сочетается с приталенным верхом, а узкая хорошо смотрится со свободным верхом.

Как правильно подобрать цветовую гамму

Нужно тщательно подобрать цветовую гамму наряда, чтобы выглядеть просто потрясающе. Стоит немного поэкспериментировать с различными тонами. Если хочется привлечь к себе внимание на вечеринке, стоит отдать предпочтение более ярким цветам. Оранжевый, бирюзовый и голубой – все эти тона просто отлично подходят для торжественного наряда. Смелым девушкам можно сделать выбор в пользу белого платья или комбинезона.

Если же вы не уверены с выбором цвета, то стоит выбрать черный наряд. Цвет и роскошь можно добавить своему образу при помощи красивых аксессуаров. Кроме того, украшения помогут завершить образ.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Грамотно подобрать подол и декольте

Часто бывает так, что, приходя на коктейльную вечеринку, вы понимаете, что у вас слишком глубокий вырез или короткий подол. В таком наряде можно чувствовать себя достаточно неловко.

Именно поэтому при выборе наряда нужно все тщательно продумать и взвесить, проверив подол и вырез, прежде чем приобретать платье. Нужно постараться подумать об этом максимально объективно. Это может быть сложно, если вы находите одежду, которая, по вашему мнению, выглядит просто потрясающе.

Стоит отложить на некоторое время такую одежду, чтобы все еще раз хорошо взвесить и подумать. Если платье кажется вам слишком откровенным, то стоит выбирать одежду средней длины. Такой наряд стильный и точно хорошо подойдет для коктейльной вечеринки.

Добавить обувь

Изящные сандалии с ремешком являются просто отличным выбором для коктейльных вечеринок. Можно также надеть туфли с закрытым носком, если нравится именно такая модель обуви.

Если вам не нравится высокий каблук, то можно подобрать его средней высоты. Отличным вариантом для коктейльной вечеринки станет обувь черного или серебристого цвета. Такие туфли отлично подойдут под наряд совершенно любого цвета.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

В так называемой голой обуви или же в моделях с прозрачными лямками ваши ноги будут казаться более длинными.

Высокие сапоги, ботильоны или ботинки являются не самым лучшим вариантом для коктейльной вечеринки.

Аксессуары

При составлении образа для коктейльной вечеринки стоит помнить о том, что лучше всего выбирать два аксессуара, максимально три. Украшения помогут сбалансировать цветовую палитру наряда.

Если вы выбираете одежду темных тонов, то в паре с ней будет красиво смотреться яркий клатч. Под темно-синий наряд отлично подойдет серебристый клатч. При выборе одежды ярких тонов желательно, чтобы цвет сумочки был нейтральным.

Если же вы не хотите приобретать яркий клатч, который будете носить только один раз, то стоит использовать текстуру, чтобы добавить ему визуальный интерес. В таком случае отлично подойдут пайетки или бусинки.

Кроме того, стоит ограничить количество аксессуаров одним или двумя украшениями. Может быть достаточно пары алмазных шпилек. Также можно добавить красивый и нежный браслет, чтобы привлечь внимание к рукам. Если волосы распущены, то подчеркните их красоту при помощи колье.

Грамотно подобранное белье

При выборе наряда для коктейльной вечеринки нужно помнить о том, что он не только должен хорошо выглядеть, но и отличаться удобством. Нужно потренироваться стоять, сидеть и т. д. При этом стоит посмотреть на то, где именно платье прилипает или сбивается и исправить это при помощи подходящего нижнего белья.

Корректирующее белье поможет решить возникающие проблемы, делая линии более плавными. Благодаря этому коктейльное платье будет просто идеально сидеть по фигуре.

Стоит приобрести несколько платьев с условием возврата тех, которые не подойдут. Если белье не поможет решить проблему, то стоит обратиться к портному.