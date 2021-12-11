 

Официантка получила неожиданный подарок от посетительницы, который довел до слез и навсегда изменил ее жизнь

11.12.2021, 23:48, Разное
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Американка Сюзанна Берк как-то познакомилась с добродушной работницей ресторана Данкин Донаст. Женщину зову Эбони Джонс.

Так как Сюзанна очень любит бодрящий кофе, она периодически посещала кафе, где и подружилась с Джонс.

Как-то раз, очередной раз посетив заявление Берк узнала, что Эбони и ее троих деток выселили из дома. Женщина не осталась равнодушной к этому неприятному событию, поэтому решила помочь в поиске нового жилья.

Постоянная клиента кафе сделала запрос в компанию New Life Furniture Bank, которая занимается благотворительностью и безвозмездно предоставляет жилье нуждающимся.

Знакомые Сюзанны быстро сориентировались и нашли неплохой дом для нуждающейся семьи. Уже вскоре женщина направилась в кафе, чтобы подарить Эбони столь неожиданный презент.

«Я сделала все возможное, чтобы улучшить качество жизни своей подруги. Она очень хороший человек и как никто другой заслуживает хорошей жизни.»

Когда женщина получила подарок, она радостно отреагировала на это и сказала:

«Я очень счастлива, и благодаря Сюзанне за столь щедрый подарок. Я до сих пор не могу поверить в то, что у нас есть дом».



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