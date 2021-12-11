Мнение: Про Нобелевскую речь Дмитрия Муратова

Меня спросили, что я думаю про тех, кто критикует Нобелевскую речь Дмитрия Муратова? А что мне про них думать? Пусть говорят. Я про них вообще не думаю. Как тут не вспомнить слова, приписываемые Вольтеру: «Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать».

Оставлю здесь видеозапись Нобелевской речи Дмитрия Муратова

Горжусь, что освободившись из колонии, отсидев реальный срок по ст.282 УК, уже10 лет работаю в «Новой газете»…

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