 

Эрдоган заявил, что соцсети превратились в одну из основных угроз для демократии

11.12.2021, 23:36, Новости дня
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“На фоне роста проявлений виртуального фашизма и потоков лживой информации демократически развитые страны, подобные Турции, должны сохранять бдительность. […] С ростом интереса к социальным сетям набирают обороты потоки лжи, сфабрикованных новостей и дезинформации”, – заявил Эрдоган.

По его словам, ложные новости распространяются “ввиду отсутствия эффективных механизмов контроля над виртуальным пространством”.

“Социальные сети, воспринимавшиеся на первых порах как “символы свободы”, со временем превратились в одну из основных угроз для демократии, заявил президент Турции”, – пишет агентство.

“Немецкая волна” отмечала в 2020 году, что Эрдоган за 18 лет на посту президента сумел взять под свой контроль газеты и телевидение, но “оппозиционные политики, активисты и критики режима ушли в социальные сети и создали там альтернативную общественную сферу”. Речь идет, в частности, о Twitter, Facebook и YouTube, которые принадлежат американским компаниям.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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