 

На Украине переименовали «дочку» Сбербанка

11.12.2021, 23:20, Новости дня
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Украинская «дочка» Сбербанка официально сменила название, теперь финансовое учреждение будет называться «Международный резервный банк».

«Сбербанк в Украине сменил название на «Международный резервный банк», сокращенно – М Р Банк. Об этом стало известно «Минфину» из письма, которое банк разослал контрагентам. В документе говорится, что 9 декабря 2021 года была зарегистрирована новая редакция устава банка», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Минфин».

Ранее суд Киева по иску украинского Ощадбанка в апреле 2017 года запретил Сбербанку использовать на Украине торговую марку «Сбербанк», лишив его доменного имени sberbank.ua. 

«Значительная продолжительность рассмотрения дела и большой объем обусловлены его сложностью и активным противостоянием АО «Сбербанк», которое сейчас обязано прекратить незаконное использование этой торговой марки на Украине», – говорится в сообщении украинского финансового института, передает ТАСС.

В августе 2020 года Северный апелляционный хозяйственный суд Киева отклонил иск Сбербанка, который пытался оспорить действия украинского банка, пытающего закрепить за собой исключительное право на пользование на Украине торговой маркой Сбербанка на русском языке. 



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