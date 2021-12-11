 

Британка накормила кокаином и попыталась смыть в унитаз мартышку

11.12.2021, 23:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Великобритании 38-летняя жительница Уэльса Вики Холланд приговорена к условному сроку за жестокое обращение с мартышкой, которую она пыталась смыть в унитаз и кормила кокаином, сообщают СМИ.

Соответствующие видеозаписи были обнаружены полицией на телефоне Холланд. На одной из них женщина попыталась смыть мартышку в унитаз, на другой подходит к обезьяне и говорит: «Хочешь кокса? Оближи мне пальцы». Суд пожизненно запретил Холланд содержать животных, а также «приговорил ее к 12 неделям тюремного заключения с отсрочкой на 12 месяцев», пишет Independent со ссылкой на королевское общество защиты животных RSPCA.

Напмоним, проживающий в Сингапуре британец Грэм Джордж Спенсер рассказал о том, как примерно 20 выдр «собирались убить» его, кусая за ноги и ягодицы. Животные нанесли ему 26 укусов за 10 секунд.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / Черновицкая область вышла в лидеры в Украине по уровню заболеваемости COVID-19 за 14 дней

22.09 / Лидером мирового проката 2020 года стал китайский фильм

13.12 / Германия готовится ввести локдаун до 10 января. Рождество разрешат отметить в семейном кругу

16.11 / Медведчук – Зеленский и его окружение идут по пути, которым шли только нацисты

01.09 / В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

19.07 / От COVID-19 в мире излечились более 8 млн человек

23.10 / “Это моя самая большая гордость”. Певица Адель рассказала, почему хранит в рамке жвачку Селин Дион

01.09 / В Украине появится колл-центр для помощи онкобольным и их родственникам

30.10 / Высший совет правосудия уволил главу Государственной судебной администрации

29.06 / На открытии Wimbledon зрители встретили овациями разработчика COVID-вакцины AstraZeneca. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика