Британка накормила кокаином и попыталась смыть в унитаз мартышку

В Великобритании 38-летняя жительница Уэльса Вики Холланд приговорена к условному сроку за жестокое обращение с мартышкой, которую она пыталась смыть в унитаз и кормила кокаином, сообщают СМИ.

Соответствующие видеозаписи были обнаружены полицией на телефоне Холланд. На одной из них женщина попыталась смыть мартышку в унитаз, на другой подходит к обезьяне и говорит: «Хочешь кокса? Оближи мне пальцы». Суд пожизненно запретил Холланд содержать животных, а также «приговорил ее к 12 неделям тюремного заключения с отсрочкой на 12 месяцев», пишет Independent со ссылкой на королевское общество защиты животных RSPCA.

Напмоним, проживающий в Сингапуре британец Грэм Джордж Спенсер рассказал о том, как примерно 20 выдр «собирались убить» его, кусая за ноги и ягодицы. Животные нанесли ему 26 укусов за 10 секунд.