 

На Зеленского невозможно давить, он сразу становится неуступчивым – Арестович

11.12.2021, 22:52, Новости дня
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Речь об этом зашла после вопроса журналиста, не было ли давления на Зеленского во время его разговора с президентом США Джо Байденом, и ответа спикера главы ОП, что давления не было.

“Здесь психологические особенности президента Зеленского. На него невозможно давить. Это не самая плохая стратегия, которую можно выбрать. Он сразу становится неуступчивым вообще, целиком”, – сказал Арестович.

По его словам, это касается не только разговора с Байденом, но “даже со всем миром, если соберется”.

“Да, это просто бесполезная стратегия – давить на Зеленского. Это не пройдет”, – подчеркнул Арестович.

Контекст:

Зеленский и Байден говорили по телефону 9 декабря, через два дня после двухчасового разговора Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным по видеосвязи, в ходе которого глава Белого дома, по версии этого ведомства, предупредил Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждал, что Байден сказал Зеленскому, что любые решения, которые касаются Украины, не могут быть приняты без Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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