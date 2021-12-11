“Даже Левобережье не заберут”. Арестович объяснил, на какую глубину могут зайти в Украину российские войска

“Это нереально вообще. […] Российская армия способна по логистике зайти на территорию Украины не более 200 км от любой точки границы, где еще не было боевых действий”, – сказал он.

Советник главы ОП отметил, что “никакого даже Левобережья они не заберут, это вполне понятно”.

“Если мы будем оказывать сопротивление, а мы будем оказывать бешеное сопротивление, то я думаю, что все это закончится военным поражением России. Они это хорошо понимают”, – считает Арестович.

Он подчеркнул, что перед нападением противник измеряет “потенциал сопротивления и протестный потенциал”.

“Золотая мечта” россиян, как учат в первом классе начальной школы, что если хочешь разрушить дом или царство, то нужно разрушать и изнутри, и снаружи – и направления должны совпадать. Они попытались пошатать ситуацию в Украине. Она не очень шатается”, – объяснил Арестович.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

В 2021 году российско-украинский конфликт обострился. РФ в конце марта начала наращивать войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ вновь начали сообщать, что Россия стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. По его оценке, вблизи украинской границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. 7 декабря президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели двухчасовой разговор по видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода “Северный поток – 2”, который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину.

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