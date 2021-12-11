 

Зачем разводиться Анне? – Личное мнение

11.12.2021, 22:40, Разное
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Через полгода Анне Шаплыковой, пока ещё жене исполнителя Григория Лепса, исполнится 50.

Есть мнение, что если в 40 жизнь только начинается, то в 50 — во всяком случае у женщины! — она заканчивается.


Фото: Соцсети

Ну, так сформировано общественно сознание в тусовке: если ты уже не юная писечка, то кому ты нужна? А если нет личной и половой жизни, то и жизни-то нет.

В связи со слухами о разводе зашла в инстаграм к Анне и удивилась.

Хочу процитировать один недавний её пост:

«Всю жизнь ты куда-то спешишь, летишь, и вечно не успеваешь. К 50-ти ты замедляешься и начинаешь смотреть не вперед, а внутрь себя…
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Это то время, когда уходят соперничество, зависть и конкуренция, время, когда приходит мудрость, и тебя больше заботит не внешняя красота, а красота помыслов и поступков.
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Это тот возраст, когда у тебя есть сложившиеся ценности, которые ты уже никогда не поменяешь и не предашь. Время, когда ты понимаешь смысл фразы «Что ни делается, всё к лучшему».
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И когда ты говоришь: «Это я», тебе уже не надо никому ничего доказывать.

50 – возраст внутренней гармонии, любви и принятия..»

Никак не ожидала от жены исполнителя совершенно адекватного и, как по мне, единственно правильного способа принятия своего возраста.

Да, в 50 ты уже писечкой никого не заманишь. Но ведь это совершенно не означает, что нужно терпеть мужа, понуро доживать свой век, не жить, полноценно наслаждаясь своими — на самом деле ещё очень большими! — возможностями.

Любой возраст накладывает ограничения — что 18, что 50. Ограничения эти разные, но каждый возраст даёт и свои преимущества.

В 50 можно в задницу послать все условности. Конкурировать с молодыми за чей-то член? На-фи-га?! Завидовать чужой молодости? Скорее, можно чуть свысока посочувствовать — вы там, юные прелестницы, вынуждены стараться, пока я — ну, например, отдохну в Италии.


Фото: Соцсети

Я уверена, что с таким отношением к жизни и в 50 женщина будет счастлива. А то, ишь ты, воплей-то сколько по Интернетам: кому ты нужна, не разводись, сохрани семью, бла-бла-бла.

Дураки вы, что ли? Пусть живёт и наслаждается жизнью!

Источник: Лена Миро



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