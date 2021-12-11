 

На Украине засекретили данные о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе

11.12.2021, 22:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Генштаб Украины засекретил данные о применении беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в зоне проведения операции объединенных сил в Донбассе.

«Информация о применении разведывательно-ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin в районе проведения операции Объединенных сил относится к служебной… является информацией с ограниченным доступом и разглашению не подлежит», – передает РИА «Новости» со ссылкой на «Украинские новости».

Ранее на Украине заявили о начале строительства завода по производству военных дронов.

В ноябре турецкий производитель ударных беспилотников Bayraktar сообщил о подписании контракта с украинским госпредприятием «Ивченко-прогресс» на поставку двигателей для новых беспилотников.

Напомним, в июле Украина получила первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции. Президент Украины Владимир Зеленский комментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.11 / Депутат показала меню столовой Госдумы

13.01 / Интерпол объявил в розыск двух россиян по делу о взрывt в Бейруте

30.11 / Россияне рассказали, сколько денег потратят на новогодние подарки

11.08 / СМИ: американцам с COVID-19 могут запретить въезд в США

21.04 / В России проходят митинги в поддержку Навального. Трансляция

31.12 / Лукашенко: Никакие протесты нам не страшны. Перейдут “красную черту” – получат

08.08 / В Кабуле убит глава пресс-службы афганского правительства

10.07 / Обрушение дома в Майами. Поисковая операция продолжается 17-й день, число погибших приблизилось к 90

14.11 / Врач заявил о неспособности Саакашвили встать с постели

11.04 / Кабмин уточнил правила ценообразования жизненно важных лекарств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика