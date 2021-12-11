 

«Дуэль взглядов» на турнире ММА в Москве переросла в массовую драку

11.12.2021, 22:36, Новости дня
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Во время «дуэли взглядов» на турнире по смешанным единоборствам (MMA) лиги WEF в Москве произошла массовая драка, сообщают информационные агентства.

Драка произошла во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина. Представитель Узбекистана Намазан Самиев, победив в отборочном поединке, заявил, что готов драться с любым соперником. Когда определился его соперник, организаторы решили провести «дуэль взглядов». При этом Самиев нанес оппоненту удар коленом в голову. В клетку забежали посторонние и напали на Самиева. В результате началась массовая драка, передает РИА «Новости».

Напомним, подобные инциденты – не редкость. Так, один из самых известных случаев произошел в 2018 году. После победы Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором на турнире UFC 229 произошла массовая драка, в ходе которой несколько бойцов из команды Нурмагомедова напали на ирландца.



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