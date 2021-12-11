 

В Днепропетровской области столкнулись легковой и грузовой автомобили, есть погибшие

11.12.2021, 22:07, Новости дня
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“Произошло столкновение грузового автомобиля DAF и легкового автомобиля ВАЗ-2101.  К сожалению, во время следования кареты “скорой” в больницу двое пострадавших скончались”, – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что погибшие ехали в “Жигулях”.

“До прибытия чрезвычайников на место происшествия пострадавшие были извлечены свидетелями ДТП из изуродованного легкового автомобиля”, – объяснили в ведомстве.

https://www.facebook.com/MNSDNE/posts/2110092435796577

Полиция пока не комментировала аварию.

На видео с места происшествия, опубликованном Telegram-каналом “Днепр оперативный”, видно, что оба автомобиля оказались в кювете и перевернулись.

Издание “Днепр Час” пишет со ссылкой на собственные источники, что ДТП произошло в тот момент, когда легковой автомобиль разворачивался на трассе. Водитель грузовика от госпитализации отказался.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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