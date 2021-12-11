 

США ввели санкции против двух начальников изолятора на Окрестина в Минске

11.12.2021, 22:06, Новости дня
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Санкции против них введены “за причастность к грубым нарушениям прав человека, а именно пыткам и / или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию задержанных после фальсифицированных выборов президента 9 августа 2020 года”.

Кенюху и Шепетько запрещен въезд в США.

Контекст:

С 2020 года в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, в 2021 году протестная активность прекратилась).

По данным центра “Весна”, с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. Политическими заключенными в стране признаны сотни человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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